Как защитить любимца: советы по сохранению лап собак в зимний сезон

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 18 0

Обувь поможет защитить лапы собак от реагентов

Как защитить любимца: советы по сохранению лап собак в зимний сезон

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Конечности обязательно мыть в теплой воде с мылом после каждой прогулки.

Обувь поможет защитить лапы собак от негативного воздействия реагентов. Об этом представители министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области сообщили «Радио 1».

С наступлением холодного времени года многие обладатели четвероногих друзей начинают заботиться о защите лап своих собак от химических реагентов, используемых для борьбы с гололедом и снегом. Эти вещества, хоть и помогают обеспечить безопасность людей на улице, могут существенно повредить нежную кожу животных, вызывая не только сухость и трещины на подушечках лап, но и аллергические реакции.

Ключевыми моментами в уходе за лапами собак в зимний период становятся правильный выбор обуви, регулярный осмотр, а также гигиена. Крайне важно мыть конечности теплой водой с мылом после каждой прогулки.

Специалисты также отметили, что реагенты используют на улицах после того, как столбики термометров опускаются до отрицательной температуры.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ректор пожалел напавшую на студентов СОГМА собаку

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