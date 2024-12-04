«Съехались после первого свидания»: Асмус закрутила роман с женатым продюсером

Многие поговаривают — актрисе этот союз выгоден, поэтому она решила разбить семью нового ухажера.

Пока актриса Кристина Асмус наслаждается новыми отношениями с продюсером Ильей Бурецом, окружающие делятся подробностями их внезапно возникшего союза. Так, в интервью изданию KP.RU, подруги знаменитости признались — они стали жить вместе буквально после первого свидания. Настолько быстро поняли — созданы друг для друга.

«Они встретились на киношной вечеринке и уже чуть больше месяца вместе. Можно сказать, после первого свидания ребята поняли, что созданы друг для друга. Во всяком случае они уже съехались и живут как семья», — сообщили подруги звезды.

При этом знакомы они уже несколько лет. Тогда Асмус была увлечена коллегой Романом Евдокимовым и не обратила внимание на Буреца. А несколько месяцев назад поняла — с ним может получиться хороший союз и неважно, что мужчина женат. Ради Асмус продюсер решил развестись. В середине ноября семью развел суд.

При этом знакомые Асмус уверили журналистов издания, что, на самом деле, семья продюсера рухнула еще год назад. И актриса тут ни при чем. Просто, когда у него закрутился роман со знаменитостью, то он решил избавиться от штампа в паспорте.

«Бурец давно хотел сблизиться с Асмус, всегда восхищался ее красотой, считал ее большой звездой. Многие видели его безответную влюбленность, он прямо говорил, что хотел бы общаться с Кристиной. А когда они наконец встретились в неформальной обстановке, Илья сделал все, чтобы ее очаровать», — объяснили знакомые Асмус.

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