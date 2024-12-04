Долго готовился: Кейру пошла замуж за Гаврилова, лишь когда он согласился на это

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 822 0

Кейру согласилась выйти замуж за Гаврилова после его решения быть на родах

Фото, видео: 5-tv.ru

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Звезда «Универа» признался — он предпринимал попытки отказаться от условия любимой, но все же она его уговорила.

Главный сердцеед сериала «Универ» Алексей Гаврилов спустя полгода после свадьбы рассказал, что его супруга Катерина Кейру ответила ему на предложение руки и сердца. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru он признался — баскетболистка поставила два условия. Если знаменитость на них согласится, то она отправится с ним в ЗАГС.

Первое условие Кейру было то, что свадьбу они не назначают в день рождения Гаврилова. По мнению спортсменки, совмещать два события неправильно. Ведь в будущем будет возникать непонимание, какой праздник важнее и на каком больше нужно сделать акцент.

А вторым условием для заветного «да» было согласие Гаврилова присутствовать с ней в момент рождения их малыша. Для актера оно было неожиданным. Он признался, что Кейру даже настаивала на этом, он пытался сопротивляться, но все же решил — должен быть рядом с любимой в самый трепетный момент.

«Катерина настаивала в какой-то момент. Я немного обдумывал, были попытки дипломатических пауз. В итоге, конечно, я иду с Катериной вместе. У нас целая команда по подготовке. Все предупреждены, сумочки собраны, если что, звонок, водитель — и летим. Для меня это волнительный момент. Мы посещаем курсы, готовимся», — рассказал Гаврилов на премьере фильма «Мое собачье дело».

К слову, для Кейру этот малыш станет вторым ребенком. От брака с футболистом Иваном Новосельцевым у нее подрастает сын Теодор. Его она воспитывает сама. Для Гаврилова будущий ребенок станет третьим. От первых двух браков с Мариной Мельниковой и Мари Кирти у него есть по сыну.

О беременности пара сообщила спустя два месяца после свадьбы. Но примечательно, что в день бракосочетания никто и не заподозрил Кейру в интересном положении. Для праздничного дня она выбрала белое платье с завышенной талией. После похода в ЗАГС наряд решила сменить.

Облачилась в длинное платье молочного цвета, а также надела фату. Отмечать событие пара решила в отеле в кругу близких и друзей. Среди гостей были замечены: Ольга Смирнова, Адель Бикулова, Лариса Баранова, Маргарита Иноземцева, Валерий Тарасов, Лиза Моряк, Ирина Притуленко, Олеся Ермакова, Станислав Дружинин и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего беременную певицу Сати Казанову госпитализировали.

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