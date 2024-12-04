«Добро пожаловать в Америку»: визит Байдена в Анголу завершился тройным конфузом

Эфирная новость 51 0

Визит Байдена в Анголу завершился тройным конфузом

Фото, видео: Reuters/Elizabeth Frantz; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США впервые посетил эту африканскую страну.

Тройным конфузом завершился визит Джо Байдена в Анголу. В качестве президента США он посещает эту страну впервые.

Американский президент запутался в географии и несколько раз назвал страну городом. Потерялся он и во время торжественной части. Путь на подиум ему указал президент Анголы. Его помощь потребовалась и дальше, ведь глава Белого дома без поддержки не смог даже преодолеть ступеньки.

А на двусторонних переговорах Байден решил пошутить, но емко охарактеризовал весь свой президентский срок.

«Мы, Байдены, как бедные родственники. Мы приходим, когда нас приглашают, остаемся дольше, когда должны, съедаем всю вашу еду и не знаем, когда идти домой», — сказал Байден.

Также во время визита глава Белого дома прокомментировал журналистам помилование своего сына Хантера Байдена, ответив «добро пожаловать в Америку».

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
106.19
-0.99 112.02
-0.78
Шанс на успех и небывалую удачу: что принесет ретроградный Юпитер в декаб...

Последние новости

11:16
«Растет и будет расти»: Набиуллина высказалась о потенциале российской экономики
11:12
Тело новорожденного ребенка нашли в хостеле в Чите
11:01
В кинопарке «Москино» покажут историческое сражение в рамках «Зимы в Москве»
10:52
«Они отравляют кровь страны!» — Трамп готовится к борьбе с мигрантами в США
10:44
Мальчик провалился в яму с ледяной водой в Благовещенске
10:37
«Наберитесь терпения»: Захарова сообщила, когда выйдет интервью Лаврова журналисту Карлсону

Сейчас читают

Так проходит земная слава: последнее китайское предупреждение «могучего» доллара
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Умер первый ведущий американского «Поля чудес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год