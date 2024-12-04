Рэпер Саграда и группа «Соль Земли» выступили с концертом в Москве

Рэпер Саграда и группа «Соль Земли» выступили с новыми музыкальными композициями на концерте в Москве. Эксклюзивные кадры с мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Я сегодня здесь, потому что очень люблю творчество Артема Саграды еще с проекта „Соль Земли“. Он наш неблизкий, но все же знакомый, не чужой человек. Это первый сольный концерт за семь лет», — поделилась своими впечатлениями российская радиоведущая и журналистка Тутта Ларсен.

По ее словам, слушатели устали от пошлости и плоскости в современных музыкальных композициях, и потому очень радуются возвращению на сцену Саграды. Ларсен убеждена, что рэпер заставляет своих слушателей думать и сочувствовать благодаря глубине своих текстов.

Помимо «Соль Земли» и Саграда, в концерте приняли участие группа «25/17» и легенда русского рока Александр Ф. Скляр.

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