Рэпер Саграда и группа «Соль Земли» выступили с концертом в Москве

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 16 0

Любимый многими артист возвращается на большую сцену.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Рэпер Саграда и группа «Соль Земли» выступили с новыми музыкальными композициями на концерте в Москве. Эксклюзивные кадры с мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Я сегодня здесь, потому что очень люблю творчество Артема Саграды еще с проекта „Соль Земли“. Он наш неблизкий, но все же знакомый, не чужой человек. Это первый сольный концерт за семь лет», — поделилась своими впечатлениями российская радиоведущая и журналистка Тутта Ларсен.

По ее словам, слушатели устали от пошлости и плоскости в современных музыкальных композициях, и потому очень радуются возвращению на сцену Саграды. Ларсен убеждена, что рэпер заставляет своих слушателей думать и сочувствовать благодаря глубине своих текстов.

Помимо «Соль Земли» и Саграда, в концерте приняли участие группа «25/17» и легенда русского рока Александр Ф. Скляр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Народного артиста РФ Дмитрия Маликова украли концертные костюмы. По его собственным словам, преступление совершила домработница певца. Это произошло больше десяти лет назад, однако о некоторых вещах артист до сих пор вспоминает.

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Рэпер Саграда и группа «Соль Земли» выступили с концертом в Москве

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