В Ингушетии задержали финансировавшего ИГ* россиянина
Он успел перевести террористам более 14 миллионов рублей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Mikhail Tereshchenko/Izvestia
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Сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Республике Ингушетия задержали финансировавшего террористов ИГ* россиянина. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону.
По информации ведомства, житель города Малгобек осуществлял сбор денежных средств, которые передавал членам ИГ*. За время своей «деятельности» он проспонсировал террористов на сумму более 14 миллионов рублей.
Против мужчины возбуждено уголовное дело о пособничестве террористической деятельности.
«Приговором Южного окружного военного суда гражданин РФ признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 205.1 УК РФ с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 11 лет», — подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что приговор суда уже вступил в законную силу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 22-летнего жителя Ингушетии задержали за продажу российских сим-карт женам и вдовам боевиков ИГ*.
Подозреваемый покупал российские сим-карты, активировал их, а затем связывался через социальные сети с террористками и супругами боевиков. От задержанного женщины получали коды, при помощи которым подключались к мессенджерам.
* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ
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