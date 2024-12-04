Лето ушло вместе со стройным телом: как не потолстеть зимой

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 20 0

Врач-дерматовенеролог Хаустова: зимой нужно следить за своим рационом питания

Как не потолстеть зимой

Фото: www.globallookpress.com/Lydie Gigerichova

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Лишние килограммы очень легко набрать в холодное время года, поэтому важно соблюдать правила.

Зимой стоит следить за своим рационом питания, так как организм следует инстинктам и тянется к калорийной и жирной пище. Лишний вес в холодное время очень легко набрать из-за несбалансированного питания и низкой физической активности, сообщил URA.RU врач-дерматовенеролог Софья Хаустова.

«Холодная погода, короткий световой день и предпраздничная суета часто приводят к тому, что мы меньше двигаемся, больше едим и в результате набираем несколько лишних килограммов», — отметила специалист.

Чтобы остаться при своем весе и даже похудеть, нужно кушать больше овощей, фруктов, постного мяса и рыбы, а также продуктов из цельного зерна. Также следует не забывать о спорте. Нужно заниматься им хотя бы 30 минут в день.

Обратить внимание стоит и на режим сна. Спать следует хотя бы семь, восемь часов в сутки. Ведь недосып нарушает обмен веществ, поэтому увеличивается аппетит и желание сладкого.

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Лето ушло вместе со стройным телом: как не потолстеть зимой

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