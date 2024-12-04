В Третьяковской галерее пройдут новогодние елки для детей участников СВО

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 21 0

Первое представление состоится уже 9 декабря.

В Третьяковской галерее пройдут новогодние елки для детей участников СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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В Третьяковской галерее проведут театрализованные новогодние елки для детей участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на официальном сайте правительства Москвы.

По словам заместителя Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в представлениях смогут принять участие дети участников СВО из столицы, а также юные призеры и лауреаты художественных конкурсов.

«В новом Инженерном корпусе Третьяковки ребята смогут насладиться увлекательным представлением, погрузиться в мир изобразительного искусства, познакомиться с творчеством русских художников, а также получить незабываемые впечатления от театрального представления», — рассказала Ракова.

Гости мероприятия также смогут посетить мастер-классы в фойе музея, а завершится программа авторским спектаклем, который погрузит детей и их родителей в атмосферу волшебного леса.

Первое представление состоится уже 9 декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве уже стартовали гастроли Деда Мороза.

Первой точкой маршрута Деда Мороза станет Бабушкинский парк, где 7 декабря в 11:00 состоится интерактивный мастер-класс «Почта Деда Мороза». Участники смогут написать письмо со своими заветными желаниями вместе с Эльфом, Снеговиком и Снегурочкой.

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