«Немецкая модель»: Украина может вступить в НАТО «по частям»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 23 0

Politico: Западная Украина может вступить в НАТО отдельно от всей страны

Украина может вступить в НАТО «по частям»

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

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Так западные союзники киевского режима видят разрешение конфликта.

Украина может вступить в НАТО «по частям». Об этом пишет Politico.

Таким образом западные союзники киевского режима видят разрешение конфликта. Сообщается, что Украину могут разделить по «немецкой модели», которая была применена во времена Холодной войны. Тогда запад Германии (ГДР) присоединился к НАТО, а восток (ФРГ) находился в «советской зоне».

Прежде с таким развитием событий был согласен и президент* Украины Владимир Зеленский, надеясь сохранить под контролем области, которые еще не освобождены российской армией. Однако позже глава режима заявил, что это невозможно.

«Украина никогда на это не пойдет. Если приглашение, то только полностью всех территорий», — сказал он на пресс-конференции в Киеве.

Ранее 5-tv.ru уже писал, что Запад планирует разделить Украину между европейскими государствами под видом введения в страну «миротворческого контингента».

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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