Нужно правильно сморкаться: названы ошибки, которые приводят к отиту

Важно соблюдать советы врачей, что защитить среднее и ухо и околоносовые пазухи от инфекций.

Отит и конъюнктивит — заболевания, которые могут развиться из-за неправильного сморкания. Врачи в беседе с порталом «Доктор Питер» назвали ошибки, которые допускают даже взрослые.

«Если вы сморкаетесь, а нос заложен или вы слишком сильно зажимаете нос во время процесса, есть вероятность, что сопли пойдут в обратную сторону — через носослезные каналы к глазам. В результате слизь от синусита может вызвать конъюнктивит», — объяснил отоларинголог Роберт Пинкус.

Так, при заложенности носа нужно сначала закапать сосудосуживающие капли. Но применять такие лекарства можно не дольше пяти дней.

Нельзя сморкаться слишком сильно. В этом случае две опасности: может заложить уши и есть риск, что слизь потечет не из носа, а в глаза.

Нужно сморкаться одной ноздрей, закрывая пальцем другую. В противном случае меняется естественный поток слизи и давление в полостях среднего и околоносовых пазухах. Это объяснил доктор медицинских наук Мустафа Казкаяси. По его словам, при сморкании обеими ноздрями одновременно слизь может вызвать ушные и глазные инфекции.

Правильное сморкание защищает среднее ухо и пазухи от инфекций. Вместе с тем это помогает важным структурам легко очищаться и правильно функционировать.

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