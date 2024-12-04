«Западные инвесторы жалеют, что ушли»: Дмитриев о перспективах экономики России

Теперь они будут пытаться восстановить свои позиции.

Западные инвесторы пожалели о том, что ушли с российского рынка и теперь будут пытаться восстанавливать свои позиции. Об этом заявил главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Мы видим, что многие западные инвесторы уже жалеют о том, что они ушли с российского рынка», — сказал Дмитриев.

По его словам, в следующем году можно ожидать приток иностранных инвестиций в РФ. Такая тенденция связана с тем, что многие инвесторы надеются на завершение украинского конфликта в скором времени.

Во многом это связано с приходом на пост президента США Дональда Трампа, чья администрация более настроена на разрешение конфликта и сосредоточена на выстраивании системы глобальной безопасности вместе с другими государствами.

«Эта надежда на то, что позиция России будет услышана. На то, что система глобальной безопасности может быть выстроена», — говорит Дмитриев.

Кроме того, генеральный директор РФПИ отметил, что следующий год — это возможность переосмыслить денежно-кредитную политику нашей страны.

При этом он сказал, что необходимо, чтобы экономический рост и наращивание инвестиций были в основе денежно-кредитной политики.

«В связи с этим мы видим, что повышение ставки уже оказывает все меньшее и меньшее влияние на инфляцию», — говорит он.

Дмитриев заключил, что в среднесрочной перспективе ставка не может быть выше средней рентабельности российского бизнеса.

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