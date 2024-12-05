Новогоднее настроение обеспечено: как выбрать лучшие мандарины

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 21 0

Диетолог Вольпина: зеленый цвет мандарина — это признак его незрелости

Как выбрать хорошие мандарины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Диетолог раскрыла несколько секретов при покупке этого фрукта.

Чтобы выбрать самые вкусные мандарины, нужно учесть внешнее состояние фрукта, а также упругость и форму. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Вольпина в беседе с URA.RU.

В наших магазинах можно встретить мандарины из самых разных стран мира: Турции, Марокко, Испании, Абхазии, Китая, Египта. Все они отличаются между собой по вкусу, запаху и внешнему виду, однако есть ряд общих рекомендаций, которые позволят выбрать наиболее качественные из них.

Прежде всего, при выборе новогоднего фрукта стоит обратить внимание на кожуру: она должна быть ровной, гладкой и блестящей. На них не должно быть никаких вмятин и намеков на плесень. Цвет мандарина должен быть ярко-оранжевым и равномерным.

Если плод зеленый — мандарин незрелый. Темный цвет говорит о том, что скоро фрукт уже начал портиться.

Что касается аромата, то качественный мандарин должен обладать насыщенным цитрусовым запахом. Если его нет — плод не дозрел.

Кроме того, хороший мандарин можно определить по упругости. Для этого нужно просто сжать фрукт в руке. Если он мягкий или твердый, то такой мандарин не нужен.

Можно также слегка надавить на кожуру фрукта, чтобы проверить, будет ли из нее брызгаться эфирное масло. Если будет, то мандарин спелый. В случае, когда вместо брызг появляются лишь капли сока — это знак, что мандарин начал гнить внутри.

Что касается размера и формы, то лучше всего выбирать мандарины среднего размера и правильной формы без каких-либо деформаций. Часто большие мандарины оказываются кислыми и невкусными, отмечает диетолог.

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