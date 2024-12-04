«Двери открыты»: РФ не будет создавать специальных условий для возвращения западных компаний

Импортозамещение в стране несет необратимые последствия для Запада.

Россия не будет создавать специальных условий при возвращении европейских компаний на рынок, хотя это будет сложно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовет!»

«Мы никого не выталкивали, никому не запрещали. Наши двери открыты. Проблема в другом. Проблема в том, что за это время, за два предыдущих года очень многие ниши освободившиеся в результате ухода наших европейских партнеров начали занимать и занимают активно компании из других стран», — сказал он.

Причем это происходит такими темпами, которыми и сама Россия не ожидала. По словам Путина, идет и импортозамещение, а число участвующих в нем российских брендов все возрастает. В связи с этим европейским компаниям вернуться на рынок РФ будет достаточно сложно, но специальные препятствия создаваться не будут.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад потерпел крах в намерении нанести России стратегическое поражение.