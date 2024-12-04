«Народный фронт» доставил гуманитарную помощь в освобожденное Селидово в ДНР

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 16 0

Местным жителям передали сотню коробок с самыми необходимыми продуктами.

Фото, видео: Народный фронт; 5-tv.ru

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Волонтеры «Народного фронта» доставили гуманитарную помощь жителям освобожденного города Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Российские войска освободили Селидово 29 октября. В преддверии зимних холодов оставшиеся в городе люди нуждаются в помощи. Поэтому «Народный фронт» передал им сотню коробок с продуктами, которые включают все самое необходимое.

Помимо этого, волонтеры помогли местным жителям с ликвидацией мины, которая осталась в городе еще со времен пребывания здесь боевиков ВСУ.

«Народный фронт» продолжает оказывать помощь жителям новых регионов России, поставляя им продукты питания, медикаменты, и оказывая помощь в уничтожении вражеских боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Народный фронт» в Курской области передал десять автомобилей УАЗ бойцам подразделения «Ахмат», выполняющим задачи по освобождению региона от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, военные получили пять «буханок» и пять «пикапов».

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