Подмочил репутацию: Бекхэм попал в крупный скандал из-за безобидной рекламы

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Бекхэм попал в крупный скандал из-за съемок в рекламе кухонной техники

Дэвид Бекхэм оказался в центре скандала из-за неудачной рекламы

Фото: © РИА Новости/IMAGO/Mark D Fuller

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Британский футболист и подумать не мог, как его подставили сценаристы.

Репутация британского футболиста Дэвида Бекхэма под угрозой. Виной тому недавний скандал, в котором не по своей воле оказался замешан спортсмен.

Как сообщило издание Daily Mail, футболист заключил контракт на съемки в новогодней рекламе кухонной техники. По сценарию он должен был показать зрителям, как готовит рождественский ужин в дровяной печи. Все оговоренное знаменитость выполнил и получил за это один миллион долларов. И лишь потом понял — техника была предназначена для использования на открытом воздухе, а он готовил прямо дома.

Ошибку сценаристов он понял только тогда, когда на бренд, лицом которого и был Бекхэм, подали жалобу в Управление по стандартам рекламы. И хотя основные претензии предъявили команде, разрабатывающей рекламу, но репутация футболиста оказалась подмочена.

Как будет выкручиваться из ситуации Бекхэм, пока неизвестно. Он не пожалел о съемках в рекламе, ведь деньги пойдут на погашение долга бренда его супруги, но неприятный осадок от произошедшего у него все же остался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему певица Виктория Бекхэм против новой девушки сына.

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