Лавров поднимет в ОБСЕ вопрос о проблеме выдачи виз российским дипломатам

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Мальту, где принимает участие в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. В Валетте у него также запланирован ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

Это первый визит главы нашего внешнеполитического ведомства в страну Евросоюза после начала специальной военной операции. Российским представителям неоднократно отказывали в выдаче виз или специально затягивали процедуру их оформления. Наши дипломаты уже обращали на это внимание, и объясняли такие шаги ничем иным, как попыткой «украинизировать» повестку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

И как раз накануне поездки Мальта аннулировала разрешение на въезд официальному представителю МИД Марии Захаровой с формулировкой «в силу независящих от них обстоятельств».

На Совете министров российская сторона планирует в очередной раз привлечь внимание к проблеме виз на мероприятия ОБСЕ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова предположила, что на отмену ее мальтийской визы повлиял астероид в Якутске.