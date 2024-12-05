«Уже идут закупки»: Патрушев о появлении импортного сливочного масла в РФ

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 39 0

Патрушев заявил о скором появлении импортного сливочного масла в РФ

Патрушев заявил о скором появлении импортного сливочного масла в России

Фото: Patrick Pleul/ТАСС

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На фоне роста курса доллара произведенный за границей продукт может оказаться дороже отечественного.

В российских магазинах в ближайшее время появится импортное сливочное масло. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

«На ЕАЭС (заседание Высшего Евразийского экономического совета — Прим. Ред.) уже принято решение. Соответственно, сейчас уже идут закупки по импорту. Оно должно появиться скоро на прилавках», — приводит его слова ТАСС.

Вице-премьер подчеркнул, что отечественное сливочное масло значительно опережает зарубежные аналоги по качеству. Кроме того, на фоне роста курса доллара произведенный за границей продукт может оказаться дороже российского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российское правительство принимает меры по стабилизации цен на продукты. По словам Дмитрия Патрушева, рост цен на ряд товаров связан с высоким спросом на эти товары.

В настоящий момент в России есть 36 регионов, в которых принимаются меры по стабилизации цен. При этом результаты уже видны. Ситуация находится под контролем Федеральной антимонопольной службы (ФАС), ведомство продолжит отслеживать ситуацию с ценами и после их стабилизации.

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