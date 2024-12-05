«Всегда рад»: в одиночку державший «опорник» ВСУ Алиев рассказал о возвращении на СВО
В одиночку удержавший опорник ВСУ Алиев лечится в подмосковном санатории
Фото, видео: Полегенько Александр/ТАСС; 5-tv.ru
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У бойца обострилась язва, есть проблемы с костями.
Разведчик-сапер штурмовой роты в составе группировки войск «Днепр» ВС РФ Закарья Алиев, который три недели в одиночку удерживал российский блиндаж и оборонялся от ВСУ, рассказал 5-tv.ru о своем самочувствии.
История Алиева поистине героическая: с 21 октября по 10 ноября 2024 года он в одиночку удерживал взятый под контроль опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении. Три недели спустя разведчики батальона «Алания» обнаружили бойца при помощи дрона и вывели его из-под вражеского огня.
Сейчас герой восстанавливается в подмосковном санатории.
«Насчет срока восстановления, примерно в течение недели-двух я буду готов, скорее всего», — рассказал Алиев.
При этом военнослужащий признался, что пока что его самочувствие «так себе».
«Уже улучшения, конечно, есть, но много чем еще нужно заняться», — отметил боец.
Он напомнил, что после трех недель в блиндаже у него было обезвоживание. К тому же, обострилась язва, а также есть проблемы с костями.
«О возращении в зону СВО — это уже дело времени. Из-за контузии у меня еще голова в порядок не пришла, а чтобы на войне быть, надо головой думать, рассуждать правильно. Всегда думать на несколько шагов вперед даже», — заявил Алиев.
Военнослужащий заявил, что если его здоровье восстановится, то он «всегда рад» вернуться в строй.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как ВСУ пытались поймать державшего три недели опорник бойца РФ.
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