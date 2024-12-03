«Своих не жалеют»: как ВСУ пытались поймать державшего три недели опорник бойца РФ

Военнослужащий не только пережидал атаки противника, но и сам нападал.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не жалели своих пленных товарищей, пытаясь победить российского бойца Закарью Алиева, удерживавшего на протяжении трех недель в одиночку опорный пункт. О тщетных попытках украинской армии поймать его Алиев рассказал в интервью ИА Регнум.

Алиев захватил в опорнике пятерых боевиков. Тогда ВСУ атаковали блиндаж дронами, тем самым почти сразу же убив всех своих же людей. По словам Алиева, противник запустил 10-15 беспилотников.

«Им без разницы, они и своих не жалеют. Когда я там один оставался и других пленников взял, подошел к другому опорнику, блиндажу, говорю: выходите. Они начали выходить, бросили оружие, и их расстреляли, чтобы они не приблизились ко мне — без автоматов ведь шли в мою сторону», — сказал он.

За три недели боевики ВСУ убили десятерых своих товарищей, пытаясь взять Алиева. В то же время российский военный копал «лисьи» норы и перемещался по сети тоннелей, чтобы пересидеть бомбежки. Сначала ему было страшно при атаках ВСУ, но потом он, по собственному признанию, даже начал испытывать к ним интерес.

Через неделю сдерживания опорника у Алиева закончилась еда. Притупить голод он смог, выпив перекись водорода и обезболивающее. Кроме того, однажды он решил сам напасть на украинских боевиков и наткнулся на их мешки с луком, который ему в итоге удалось немного отсыпать себе.

Находясь в блиндаже, как признался Алиев, он думал о матери.

Один в поле воин

Закарья Алиев остался один в блиндаже в ходе выполнения боевой задачи в Запорожской области. Он провел в опорном пункте три недели, отражая атаки боевиков ВСУ, а они обстреливали его почти ежедневно. Долгое время питался российский боец только репчатым луком — больше ничего не было.

Воздушная разведка ВС РФ обнаружила Алиева, после чего следила за ситуацией, сбрасывала провизию и отгоняла украинские беспилотники. Позже они передали Закарье данные о расположении позиций РФ. Следуя за российским дроном, боец преодолел минное поле — и выжил.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алиев показал видео с позиции, которую в одиночку оборонял.