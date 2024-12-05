Более 45 килограммов янтаря изъяла у контрабандистов полиция Калининграда

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Фигурантов привлекли к административной ответственности.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Как в кино. В Калининградской области полицейские взяли на абордаж катер нелегального ловца янтаря.

Браконьера поймали с поличным. В тот самый момент, когда он с помощью специального оборудования доставал со дна ценный минерал.

Всего за один месяц за незаконную добычу были задержаны пять «дайверов». У нарушителей изъяли водолазные костюмы, моторные лодки и более 45 килограммов янтаря. Теперь нелегальных промысловиков ждут крупные штрафы.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Мисс Россия 2015», первую вице-мисс мира 2015 и модель Софию Никитчук заподозрили в контрабанде ювелирных украшений. Проверку проводила Федеральная таможенная служба (ФТС) в столичном аэропорту «Внуково».

Модель прилетела в аэропорт «Внуково» из Ниццы транзитным рейсом через Стамбул. Когда россиянка прошла в «зеленый» коридор, в ее багаже обнаружили часы Patek Philippe, золотое колье и кольца Cartier. Выяснилось, что эти украшения модель не задекларировала.

Сама Никитчук пояснила сотрудникам ведомства, что не задекларировала их, потому что эти украшения — ее личные вещи.

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