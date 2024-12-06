Для уединения с родными: лучшим семейным отелем в РФ стал курорт «Игора»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Лучшим семейным отелем по итогам Wheretotravel Hotels Award 2024 стал «Игора»

Итоги WHERETOTRAVEL HOTELS AWARD 2024

Фото: пресс-служба конкурса WHERETOTRAVEL HOTELS AWARD 2024

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Место отдыха расположено в Ленинградской области вдали от городской суеты.

В Российском этнографическом музее в Петербурге впервые состоялась церемония вручения премии Wheretotravel Hotels Award 2024. В специальной номинации «Лучший семейный отель» победил курорт «Игора», расположенный в Ленинградской области.

В отеле 47 просторных номеров с отдельной гостиной и спальней, 20 двухэтажных номеров в апарт-отеле с двумя спальнями и кухней-гостиной, а также 26 современных коттеджей из клееного бруса. Они оборудованы теплыми полами и сушильными шкафами для горнолыжной экипировки. Внутри каждого коттеджа есть собственная сауна и уютная зона возле камина.

Первое же место среди лучших отелей России занял Four Seasons Lion Palace St. Petersburg. Он же одержал победу и в номинации «Лучший отель Санкт-Петербурга и Северо-Запада». Лучшим отелем в Москве стал «Арарат Парк Хаятт Москва». А третье место досталось отелю «Мрия», расположенному в Крыму.

Помимо этого, была не одна и специальная номинация. Так, победителем в среди «Лучших глэмпингов России» стал арктик-отель «Китовый берег», расположенный в Мурманской области. Лучшим спа-отелем стал Luciano Hotel & SPA в Казани, а лучшим шеф-поваром отеля оказался Александр Богданов в «Гельвеции», что в Ленинградской области.

«Это не просто рейтинг, а инструмент, который помогает формировать культуру осознанного путешествия, где каждый элемент поездки — от гастрономического опыта до комфортного проживания — продуман и выбран на основе экспертной оценки», — заявила генеральный продюсер проекта Where Awards Ирина Тиусонина.

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