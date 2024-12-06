Развлечения и стол с изысками: стало известно, как P. Diddy отметит Рождество

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Рэпер P. Diddy на Рождество в тюрьме будет есть запеченную курицу и десерт

Стало известно, как арестованный P.Diddy проведет Рождество в тюрьме

Фото: www.globallookpress.com/Imagespace

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У рэпера намечается веселье в тюрьме.

Американский рэпер P. Diddy, находящийся сейчас в одной из самых суровых нью-йоркских тюрем, намерен отпраздновать Рождество с привычным размахом. Издание Daily Mail выяснило, чем в этот праздничный день знаменитость будут угощать и как развлекать.

Так, на Рождество заключенным предложат сыграть в карточные игры, а также поучаствовать в соревнованиях по футболу и баскетболу. А после будут угощать запеченной корнуэльской курицей с клюквенным соусом, макаронами с сыром и праздничным десертом.

К слову, жизнь рэпера пошла под откос в сентябре. Тогда его арестовали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Утверждается, что на его знаменитых «белых вечеринках» для американских селебрити имели место не только разврат и наркотики, но и насилие в отношении несовершеннолетних. Всего таких обвинений — более ста. Рэпер пытался выйти из-под ареста под залог в 50 миллионов долларов, однако суд отказал ему в этом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как рэпер P. Diddy отметил День благодарения.

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