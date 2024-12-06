«Не откладывает дела на потом»: Лавров рассказал о Трампе

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 19 0

Сергей Лавров высказал личное мнение о Дональде Трампе

Фото, видео: www.globallookpress.com/Allison Robbert - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Избранный президент США несколько раз принимал у себя главу МИД РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном рассказал, какое впечатление на него произвел избранный президент США Дональд Трамп.

«Думаю, он (Трамп) — сильный человек, желающий достигать результатов и не любящий откладывать дела на потом. Это мое впечатление. Он весьма дружелюбен в разговоре. Однако, это не значит, что Трамп настроен пророссийски. Некоторые пытаются представить его таким. Количество антироссийских санкций, введенных при администрации Трампа, было очень большим», — выразил мнение министр иностранных дел РФ.

Лавров пересекался с избранным президентом США несколько раз, на встречах с Владимиром Путиным. Также Трамп дважды принимал министра у себя в Овальном кабинете во время двухсторонних переговоров.

Сергей Лавров также добавил, что Россия открыта для диалога с новой администрацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лавров в интервью Карлсону заявил, что Россия и США должны сотрудничать.

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