Россия и США должны сотрудничать: Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 14 0

Лавров в интервью Карлсону заявил, что Россия и США должны сотрудничать

Фото, видео: Telegram/Мария Захарова/MariaVladimirovnaZakharova; 5-tv.ru

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Министр назвал происходящее между Москвой и Вашингтоном гибридной войной.

Россия не хочет находиться в состоянии войны с другими государствами, особенно с США. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Я бы так не сказал. В любом случае, это не то, чего мы хотим. Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США», — отметил министр.

Он также напомнил, что сам президент России Владимир Путин неоднократно американскому народу, их истории и достижениям.

«Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной», — подчеркнул Лавров.

Отвечая на вопрос Карлсона об ударах американским дальнобойным оружием по территории РФ, глава МИД заявил, что многие сегодня называют это гибридной войны между США и Россией. Лавров с этим мнением согласился. По его словам, украинцы не смогли бы управлять подобными ракетными системами без помощи американцев.

Министр подчеркнул, что Россия не хочет усугублять конфликт, однако вынуждена отвечать на акты западной агрессии и посылать сигналы.

«Надеемся, что последний (был сигнал — Прим.ред.) от новой системы „Орешник“ был воспринят всерьез», — заключил Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров поднимет в ОБСЕ вопрос о проблеме выдачи виз российским дипломатам.

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