«Сделали нас сильнее»: Лавров о санкция в отношение России

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 20 0

Сергей Лавров рассказал, как изменилась России со времен первых санкций

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; 5-tv.ru

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Глава МИД страны уверен, что они стали позитивным толчком для развития внутренних инфраструктур.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном рассказал, как санкции против РФ повлияли на внутреннее устройство страны и отношение к сотрудничеству с другими странами.

«Мы многому научились с тех пор, как ввели против нас санкции. Они начались при Обаме и продолжались в большом объеме при первом сроке Трампа. А при администрации Байдена они стали абсолютно беспрецедентными. Но вы знаете, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Они никогда не убьют нас, и это делает нас сильнее», — объяснил он.

Министр отметил, что многие в России хотят, чтобы сняли санкции, но чем больше страна находится в этих условиях, тем больше мы понимаем, что лучше рассчитывать только на себя и разрабатывать собственные методики и площадки для производства товаров и услуг, чтобы в дальнейшем можно было взаимодействовать с дружественными странами, которые не смешивают экономику, отношения и политику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лавров указал на опасность перехода холодной войны в горячую фазу. 

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