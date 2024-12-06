«Стыдно сказать»: Салтыкова раскрыла секрет своей красоты

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 32 0

Певица Салтыкова рассказала, что никак не ухаживает за собой

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Звезда девяностых призналась — ее способ за собой ухаживать максимально простой и легкий.

Экс-солистка группы «Мираж» Ирина Салтыкова раскрыла секрет своей молодости и красоты. Звезда девятностых призналась, что на шестом десятке она никак не ухаживает за собой, ведь больше занята работой и гастролями. Об этом она заявила в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

«Я очень просто ухаживаю. Стыдно сказать, но никак. Никто не верит. Косметикой пользуюсь, но не регулярно, скажу честно. Особенно последнее время, когда много гастролей. Туда не повезешь банки», — сказала знаменитость на вечеринке Made in Russia.

Кроме того, несколько лет назад артистка признавалась — она бросила курить. Это очень поспособствовало улучшению состояния кожи, а именно цвет лица изменился. Также артистка категорически против каких-либо серьезных косметологических процедур. По ее словам, это все — «сплошной маркетинг»: хорошо, если клиентке просто сделают правильный уход, но ведь некоторые инъекции и препараты могут так навредить, что восстановить прежний вид будет просто невозможно.

И, конечно, певица старается находить время на занятия гимнастикой. Так она держит свое тело в тонусе.

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