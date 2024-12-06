«Он умер. Сгорел за один день»: у Гузеевой случилось страшное горе

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 53 0

Телеведущая Гузеева сообщила о смерти кота по кличке Персик

у гузеевой горе случилось

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущая и подумать не могла, что после отдыха в Индонезии ее настигнет жуткая новость о смерти питомца.

В жизни телеведущей Ларисы Гузеевой случилось горе. После возвращения с отдыха в Индонезии она узнала о смерти любимого кота по кличке Персик. Животное прожило всего шесть-семь месяцев, а после скончалось из-за многочисленных проблем со здоровьем.

Пушистое животное она нашла в Болгарии, куда приехала на отдых. Хоть и понимала, что в Россию забрать не сможет, но все же подобрала его. Кот был в ужасном состоянии, поэтому знаменитости пришлось выхаживать его, лечить. А после этого она нашла ему новых хозяев. В социальной сети Гузеева делилась, что очень привыкла к животному, но в то же время была невероятно рада отдать его в добрые руки. Однако многочисленные проблемы со здоровьем не позволили животному прожить долгую жизнь.

«Умер мой золотой, мой маленький, мой прекрасный Персик. Его любили все: баловали, восхищались, обожали. А он умер. Сгорел за один день. Мы все плачем и плачем. А я больше никого не хочу любить», — заявила телеведущая.

Возможно, пережить горе ей поможет любимая собака по кличке Жужа. Телеведущая настолько сильно любит четвероногого, что даже называла его своим ребенком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему модель Оксана Самойлова отдала своего котенка новым хозяевам.

-5° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
103.38
-0.86 109.78
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Огнеметчики помогли мотострелкам и уничтожили опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:20
Праздник приближается: какие подарки россияне хотят получить на Новый год
7:05
Обнимались: на фоне слухов о разводе Меган Маркл вышла в свет с миллиардером
6:48
«Он умер. Сгорел за один день»: у Гузеевой случилось страшное горе
6:36
Сон и кодификатор: что поможет сдать ЕГЭ на высокий балл
6:15
Мама лучше знает: какие ошибки в воспитании «крадут» у ребенка будущее

Сейчас читают

Проснулись: доктор Мясников объяснил, как мясной клей в сосисках на самом деле влияет на людей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря, для всех знаков зодиака
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год