«Имеют широкий эффект»: названы неочевидные причины головных болей

Помочь избавиться от мигрени может стоматолог.

Одной из причин возникновения головных болей могут быть заболевания височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Об этом рассказала Газета.ру врач-ортодонт Виктория Радько.

По словам специалиста, если к стоматологу обращаются с жалобой на головную боль, то ему нужно понять — это следствие перегрузки мышц или проблемы с суставом. Дискомфорт при движении челюсти так же может быть вызван и той, и другой причиной.

«Заболевания ВНЧС имеют широкий эффект и оказывают влияние на весь организм», — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что правильное и своевременное ортодонтическое лечение, направленное на восстановление положения зубов, избавит от дискомфорта, позволит избежать проблем с дикцией и улучшит сон.

Если причиной болей являются проблемы с мышцами, то необходимо найти триггерные точки — участки, которые распространяют неприятные ощущения за свои пределы. Например, точка в области трапециевидной мышцы шеи может отражаться в нижней части челюсти или висках.

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