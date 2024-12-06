«Имеют широкий эффект»: названы неочевидные причины головных болей

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Заболевания височно-нижнечелюстного сустава могут быть причиной головной боли

Неочевидные причины головных болей

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Помочь избавиться от мигрени может стоматолог.

Одной из причин возникновения головных болей могут быть заболевания височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Об этом рассказала Газета.ру врач-ортодонт Виктория Радько.

По словам специалиста, если к стоматологу обращаются с жалобой на головную боль, то ему нужно понять — это следствие перегрузки мышц или проблемы с суставом. Дискомфорт при движении челюсти так же может быть вызван и той, и другой причиной.

«Заболевания ВНЧС имеют широкий эффект и оказывают влияние на весь организм», — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что правильное и своевременное ортодонтическое лечение, направленное на восстановление положения зубов, избавит от дискомфорта, позволит избежать проблем с дикцией и улучшит сон.

Если причиной болей являются проблемы с мышцами, то необходимо найти триггерные точки — участки, которые распространяют неприятные ощущения за свои пределы. Например, точка в области трапециевидной мышцы шеи может отражаться в нижней части челюсти или висках.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, почему зимой обветриваются губы и как этого избежать.

-6° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
103.38
-0.86 109.78
-0.42
Головоломка в любви и карьере: прогноз Таро для Льва на 2025 год

Последние новости

16:45
«Она совсем ку-ку?» — Барановская решила вернуть вещи Аршавину спустя 12 лет
16:31
Силуанов: Москва и Минск серьезно продвинулись в вопросах унификации законодательства
16:26
«Это же прикольно»: Кирилл Туриченко из «Иванушек» регулярно занимается сексом
16:19
Лукашенко назвал задачу номер один для Союзного государства
16:10
Путин и Лукашенко подпишут договор о гарантиях безопасности
16:06
«Цивилизационный масштаб»: Ковальчук об огромном значении научных работ Велихова

Сейчас читают

«Символ нашего единства»: в Главном храме Росгвардии в Подмосковье открыли Аллею Героев
Смоет огромной волной? Часть США может исчезнуть из-за природной катастрофы
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год