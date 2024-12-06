ВСУ ударили по пункту выдачи гумпомощи в Алешках, погибли три человека

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Срочная новость 58 0

Украинские боевики намеренно целились дронами-камикадзе по мирным гражданам.

ВСУ ударили по пункту выдачи гумпомощи в Алешках, погибли три человека

Фото: Telegram/Владимир Сальдо/SALDO_VGA

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В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Алешки в Херсонской области. Об этом глава региона Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале.

Армия киевского режима атаковала мирный город дронами-камикадзе, ударив прямо по пункту гуманитарной помощи.

«В результате удара по пункту выдачи гуманитарной помощи погибли три человека. Еще трое граждан получили тяжелые ранения и были госпитализированы в Алешкинскую центральную районную больницу, где сейчас находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии», — уточнил губернатор.

По его словам, ВСУ намеренно целились именно по гражданским. Владимир Сальдо выразил соболезнования семьям погибших, а также пообещал, что виновники этой трагедии будут наказаны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики нанесли удар по автобусу с мирными гражданами в Новой Каховке.

Во вторник, 26 ноября, ВСУ атаковали гражданское транспортное средство из 120-миллиметровых минометов. В результате удара погибли пять человек, 13 пострадали.

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