ВСУ ударили по пункту выдачи гумпомощи в Алешках, погибли три человека

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Алешки в Херсонской области. Об этом глава региона Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале.

Армия киевского режима атаковала мирный город дронами-камикадзе, ударив прямо по пункту гуманитарной помощи.

«В результате удара по пункту выдачи гуманитарной помощи погибли три человека. Еще трое граждан получили тяжелые ранения и были госпитализированы в Алешкинскую центральную районную больницу, где сейчас находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии», — уточнил губернатор.

По его словам, ВСУ намеренно целились именно по гражданским. Владимир Сальдо выразил соболезнования семьям погибших, а также пообещал, что виновники этой трагедии будут наказаны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики нанесли удар по автобусу с мирными гражданами в Новой Каховке.

Во вторник, 26 ноября, ВСУ атаковали гражданское транспортное средство из 120-миллиметровых минометов. В результате удара погибли пять человек, 13 пострадали.