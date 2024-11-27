Число жертв атаки ВСУ на автобус в Новой Каховке возросло до пяти

|
Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Украинские боевики нанесли удар по мирному городу накануне.

Число жертв атаки ВСУ на автобус в Новой Каховке возросло до пяти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Число жертв атаки Вооруженных сил Украины на автобус в Новой Каховке возросло до пяти. Об этом сообщил глава города в Херсонской области Виталий Гура в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что увеличилось число пострадавших в результате обстрела до 21.

Атака ВСУ на автобус с людьми в Новой Каховке произошла во вторник, 26 ноября. Как уточнял губернатор Владимир Сальдо, боевики применили 120-миллиметровые минометы. Тогда сообщалось о четырех погибших и 13 пострадавших. Семьям погибших будет оказана необходимая поддержка.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчеты дронов «Суперкам» вскрыли пункты дислокации и технику ВСУ. Противник был уничтожен системой «Град»

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
105.06
1.27 110.49
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:49
Владимир Путин прилетел в Казахстан
15:46
«Внушительные показатели»: главное из статьи Путина в «Казахстанской правде»
15:27
«Все гештальты закрыты»: Алсу удивила подписчиков переменами во внешности
15:15
Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки
15:03
Судно с туристами на борту перевернулось в акватории Баренцева моря
14:50
В селе Звонаревка состоялась церемония прощания с Бранденбургской Мадонной

Сейчас читают

Зеленский продает Трампу блеф: украинский литий оказался не таким простым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год