«Откровенный вред здоровью»: полки российских магазинов наводнил сырный суррогат

Недобросовестные продавцы ради экономии отходят от стандартных рецептов и разбавляют молоко растительными маслами. Речь идет о почти 40% продукции.

Немало вопросов у специалистов возникает к производителям сыров. Эксперты выяснили, что почти 40% продукции в супермаркетах — это суррогат. Недобросовестные продавцы ради экономии отходят от стандартных рецептов и разбавляют молоко растительными маслами.

Какие марки уже попались на обмане и можно ли распознать подделку в магазине? Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко отправился на контрольную закупку.

Пришли в супермаркет за качественным сыром и сразу же наткнулись на фальсификат. Известный бренд или крупная торговая сеть — еще не гарантия от подделки.

Если верить лабораторным исследованиям, в голландском сыре и российском сыре абсолютно отсутствуют молочные жиры, их заменяют растительными. Тем не менее они продаются, лежат на полке именно как сыр, а не сырный продукт. Зато цены демократичные: голландский стоит 700 рублей за килограмм, российский можно купить за 600.

Общественники из Петербурга провели свое расследование. Закупили сыры разных сортов и производителей, а потом отнесли в лабораторию. В итоге четыре из десяти образцов оказались фальшивкой.

«Здесь самый главный показатель — содержание масляной кислоты. Согласно протоколу испытаний, ее здесь менее 0,03% сотых процента. Здесь нет вообще молочного жира. Это суррогат», — объясняет председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневский.

Замена молочного жира на растительный — это главная уловка, на которую идут, чтобы удешевить производство. Делать настоящий сыр — натуральный, вкусный и по ГОСТУ — сейчас невыгодно.

На изготовление одного килограмма продукта уходит примерно десять литров молока. А это 550 рублей только за сырье, если добавить к этому стоимость ферментов, заквасок, упаковки, а также торговую наценку магазина, получится, что сыр должен стоить не меньше тысячи рублей за килограмм.

Конечно, суррогат стоит дешевле. Но, если сэкономил в магазине, возможно, придется, придется раскошелиться в аптеке.

«Повышается уровень плохого холестерина и снижается уровень хорошего. И именно это обстоятельство приводит к существенному повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это уже самый откровенный вред для здоровья человека», — предупреждает врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

У трех подделок, выявленных в Петербурге, оказался один и тот же производитель — «Брасовские сыры» из Брянской области. Продукцию компании обнаружили в супермаркетах Москвы и Петербурга. О том, что на полках — суррогат, продавцы не знают или делают вид, что не в курсе.

Поддельный сыр убрали только когда «Известия» показали судебное решение. Еще в прошлом году Кировский районный суд Северной столицы запретил продавать некачественный сыр компании из Брянска.

Но «Брасовские сыры» продолжают производить и поставлять товар.

«Считаем данную публикацию необоснованной, тенденциозной, направленной на создание негативного информационного фона в отношении крупных ритейлеров и производителей продукции», — говорится в официальном заявлении ООО «Брасовские сыры».

Примерно такого же мнения придерживаются в петербургской компании «Версия». Четвертый «псевдосыр», согласно результатам экспертизы, выпускают именно здесь.

«Мы проводим регулярные лабораторные испытания сырья», — настаивают представители «Версии».

Роспотребнадзор несколько раз выносил предостережения, но до штрафов пока не дошло. Это может быть связано с мораторием на проверки малого бизнеса. Он вводился как мера для поддержки предпринимателей. Вот только, как говорят специалисты, от значения «кошмарить бизнес» маятник качнулся слишком далеко.