Звездный состав, подвиги, юмор: 2025 год начнется с долгожданной истории «Финист. Первый богатырь»

Славянская эстетика — новый российский тренд. И картина отвечает всем модным веяниям и запросам отечественного зрителя.

В России новый тренд — в моду входит славянская эстетика. Западных героев сменяют наши богатыри. В преддверии новогодних утренников в отделах карнавальных костюмов — ажиотажный спрос на персонажей сказок.

Не остался в стороне и кинематограф. До одной из самых долгожданных премьер 2025 года остается меньше месяца!

Подробности рассказал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Этого и следовало ожидать. После всплеска популярности забытых славянских имен пришла мода на древнюю одежду предков. Ну не придет Богдан или Прохор на новогодний утренник в костюме человека-паука — Лукерья и Есения не поймут. А в кольчуге придет!

В преддверии праздников детскими костюмами богатырей забиты и подсобки магазинов, и маркетплейсы. Можно даже сделать особый, на заказ. Супергероев западных теснят наши отечественные. Вот и новое кино подоспело!

«Финист. Первый богатырь» — история из вселенной мегапопулярных «богатырских» фильмов, что выходят с 2017 года. Новый в широкий прокат выпустит дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа).

Весь положенный набор в кадре присутствует: звездный актерский состав, подвиги, эффекты, шутки. Место действия — загадочный Восток.

«Мы захотели чуть-чуть отойти от наших привычных зеленых лесов. И зритель должен как-то чуть-чуть сподвигнуть себя внутренне, возможно, задуматься: «Может и мне стоит иногда дальше дачи куда-то выехать?» — рассказал креативный продюсер, автор сценария фильма «Финист. Ясный Первый богатырь» Вячеслав Зуб.

Часть фильма снимали в Казахстане. Горы, пески — актеры увезли в Москву массу впечатлений.

«Мой главный партнер в этом фильме — персонаж Джамал, он же верблюд — настоящий верблюд! Он сначала так нас всех задорно опплевал, мы поняли — так не договоримся. Спасает желание сделать классное, хотя и невероятно сложное кино. Столько внутри трюков всевозможных!» — рассказала исполнительница главной роли Юлия Пересильд.

Ярко сделано, сложно снято. Совершенно новый сюжет. Но корни у этого персонажа есть — знаменитая киносказка «Финист — Ясный сокол» вышла еще в СССР, в 1975-м.

Эффекты, которые сейчас кажутся наивными, тогда поражали воображение советских детей. Особенно костюмы. На киностудии Горького оригиналы хранятся до сих пор.

Впечатляет, как и 50 лет назад! Кожаный, с мехом и агрессивными элементами — это костюм главного злодея фильма. Вблизи видно, что кольчуга одного из дружинников не металлическая, это крашеная сетка. Но есть и металл, элементы сделаны из жестяных консервных банок — «Скумбрия атлантическая», 240 граммов.

«Когда этот жанр у нас рождался, никто не знал, что и как делать. Это только благодаря экспериментам, пробам», — сказал киновед, хранитель фондов киноиндустрии имени Горьковго Алексей Тремасов.

И создатели нового «Финиста» старый советский явно смотрели. По некоторым кадрам заметно. Сцены с веревками, замок в горах — и там, и там богатыря пытаются заковать — не выходит! Да и сами актеры похожи.

Только в новом фильме Финист переживает кризис. Часть сюжета построена на его попытке вернуть себе былую «славу богатырскую».

«Если ты чувствуешь, что твоя звезда потихоньку закатывается, нужен подвиг, о котором скажут: «Ну ты — первый богатырь!» — сказал исполнитель главной роли Кирилл Зайцев.

«Финист. Первый богатырь» выйдет на экраны 1 января. Самые маленькие зрители на премьеру, кстати, могут прийти в своем — богатырском.