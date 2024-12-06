Пульс, прикосновения и цвет кожи: как определить температуру без градусника

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 28 0

Определить повышенную температуру можно без градусника по цвету кожи

Пульс, прикосновения и цвет кожи: как определить температуру без градусника

Фото: www.globallookpress.com/Jeremy Maude

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Врач-терапевт назвал пять простых способов, которые помогут навсегда отказаться от термометра.

Легкие признаки простуды не всегда сразу позволяют определить, действительно ли вы заболели. К тому же, градусник далеко не всегда может оказаться под рукой.

Врач-терапевт Гатчинской клинической межрайонной больницы Владимир Калугин назвал порталу «Доктор Питер» пять простых способов, при помощи которых можно определить наличие повышенной температуры.

Если вы знаете частоту своего пульса при спокойном состоянии, то постарайтесь посчитать его при подозрении на температуру. Он должен быть примерно на 10-15 ударов чаще, чем при отсутствии жара.

Когда человек здоров, то частота его дыхания равна 12-18 в минуту, однако при повышенной температуре этот показатель увеличивается по меньшей мере на четыре.

Прикоснитесь губами к своей ключице или предплечью. Кожа там обычно прохладная, нагревается она только при жаре. Стоит помнить, что перед использованием этого способа необходимо оголить участок тела по меньшей мере на десять минут.

Обратите внимание на ваши щеки. Обычно они холодные и белые, однако при повышенной температуре на них выступает красный румянец, а сама кожа становится очень горячей.

Калугин назвал еще ряд косвенных признаков, которые могут указывать на наличие жара: слабость, утомляемость, озноб, головная боль, ломота в суставах, жажда, снижение аппетита, нарушение сна.

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