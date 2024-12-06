Право президентов: Песков о размещении ракеты «Орешник» на территории Белоруссии

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Дмитрий Песков прокомментировал вероятность размещения «Орешника» в Белоруссии

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Новая ядерная доктрина подразумевает взаимные обязательства двух стран.

Решение о размещении в Белоруссии гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» будут принимать Владимир Путин и Александр Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такие решения принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности», — сказал политик.

Песков также добавил, что новые договоры с Белоруссией рассчитаны на взаимные обязательства по безопасности двух государств.

Россия провела испытания новой баллистической ракеты «Орешник», совершив удар по военно-промышленному комплексу Украины в городе Днепропетровск. Это был ответ РФ на обстрел ВСУ наших территорий американскими ракетами.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, на какие государства распространяется «ядерный зонтик» РФ. О том, кого, в первую очередь, защищает Россия рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, это страны, задействованные в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Политик также подчеркнул, что в новой ядерной доктрине прописаны критерия применения такого оружия.

-6° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
103.38
-0.86 109.78
-0.42
Головоломка в любви и карьере: прогноз Таро для Льва на 2025 год

Последние новости

16:45
«Она совсем ку-ку?» — Барановская решила вернуть вещи Аршавину спустя 12 лет
16:31
Силуанов: Москва и Минск серьезно продвинулись в вопросах унификации законодательства
16:26
«Это же прикольно»: Кирилл Туриченко из «Иванушек» регулярно занимается сексом
16:19
Лукашенко назвал задачу номер один для Союзного государства
16:10
Путин и Лукашенко подпишут договор о гарантиях безопасности
16:06
«Цивилизационный масштаб»: Ковальчук об огромном значении научных работ Велихова

Сейчас читают

«Символ нашего единства»: в Главном храме Росгвардии в Подмосковье открыли Аллею Героев
Смоет огромной волной? Часть США может исчезнуть из-за природной катастрофы
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год