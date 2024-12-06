Путин сообщил о наращивании сотрудничества РФ и Белоруссии в сфере безопасности

Российский лидер отметил, что страны готовы оказывать друг другу взаимную поддержку в условиях беспрецедентного внешнего давления.

Россия и Белоруссия тесно взаимодействует в сфере обороны и безопасности и оказывают взаимную поддержку в условиях беспрецедентного внешнего давления. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства (СГ) в Минске.

«Подходы наших стран к актуальным глобальным и региональным проблемам совпадают, или, как дипломаты часто говорят, во многом близки», — говорит российский лидер.

Путин вспомнил саммит БРИКС, который проходил в сентябре в Казани и где была учреждена новая категория государств-партнеров объединения. Он отметил, что белорусские коллеги очень быстро подтвердили свое намерение присоединиться к БРИКС.

В подобном качества РФ и Белоруссия более стали еще более тесно взаимодействовать в сфере обороны и безопасности.

«Это, безусловно, отвечает коренным интересам двух наших стран и народов», — отметил Путин.

Президент уточнил, что в данный момент в рамках Союзного государства действует единая система ПВО. Кроме того, была создана совместная региональная группировка войск, была обновлена военная доктрина СГ, на ежедневной основе поддерживаются контакты между правоохранительными органами наших стран.

Также Путин указал на то, что на утверждение Высшего госсовета была вынесена концепция безопасности, где была дана оценка нынешней ситуации в мире и сформулированы общие меры по противодействию всем вызовам и угрозам.