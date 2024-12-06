«Как в чашке Петри»: Ариана Гранде ответила на постоянную критику своей фигуры

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 35 0

Певица Ариана Гранде устала от постоянной критики своей фигуры

«Как в чашке Петри»: Ариана Гранде ответила на постоянную критику своей фигуры

Фото: www.globallookpress.com/Christopher Khoury

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Поклонники и даже близкие люди считают знаменитость слишком худой и постоянно указывают ей на это.

Певица Ариана Гранде устала от постоянной критики своей внешности и уже не может выносить нападки. Об этом артистка рассказала на YouTube-шоу.

Многие поклонники считают, что знаменитость выглядит болезненно из-за своей худобы. Гранде настолько часто это предъявляют, что она стала бояться услышать комментарии о своей фигуре даже на ужине в честь Дня благодарения, причем от собственной бабушки.

«Выступая перед публикой, я всегда чувствовала себя как образец в чашке Петри. И уже с 16 лет я постоянно слышу разные версии о том, что именно со мной не так. А потом ты пытаешься все это исправить, что тоже неправильно», — призналась Ариана.

Певица считает, что людям не следует говорить другим об их внешности. Это может быть опасно. Сама артистка справляется с подобным только благодаря поддержке близких.

Кроме фигуры, Гранде часто критикуют за якобы желание быть похожей на азиатку, в то время как исполнительница имеет итальянские корни. Также ее подозревают в ряде пластических операций.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, что Селена Гомес жестко ответила на критику по поводу своей фигуры.

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