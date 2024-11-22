«Это за гранью»: Селена Гомес жестко ответила на критику по поводу своей фигуры

Артистка заявила, что не намерена меняться.

Певица и актриса Селена Гомес жестко отреагировала на критику своей фигуры со стороны поклонников в социальных сетях. Своим негодованием она поделилась в интервью порталу The Hollywood Reporter.

Гомес отметила, что много раз сталкивалась с недоброжелательными комментариями из-за изменений в своей внешности.

«Мне на самом деле все равно, что обо мне говорят. Я никогда не буду выглядеть так, как хочет общество. Это просто за гранью», — подчеркнула артистка.

Позже она добавила, что поправилась из-за синдрома избыточного бактериального роста тонкого кишечника (СИБР).

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Варвара поделилась самой эффективной диетой. По словам звезды, из-за «хорошего лета» она обросла лишними килограммами — не смогла отказать себе во вкусных удовольствиях. Теперь певица активно взялась за свою фигуру и худеет. Без экспериментов — у артистки давно выработана эффективная система сброса лишнего веса. Исполнительница питается очень дисциплинированно — бдительно контролирует свой рацион и не позволяет себе ничего лишнего.