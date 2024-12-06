Лукашенко назвал задачу номер один для Союзного государства

Россия и Белоруссия начали реализацию ряда важных проектов.

Союзному государству, прежде всего, необходимо заняться реализацией единой экономической политики. Такое мнение президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске.

«Считаю, что задача номер один — реализация единой экономической политики и обеспечение равенства прав граждан на нашем союзном пространстве», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко посетовал, что Россия и Белоруссия пока не вышли на тот уровень самодостаточности, чтобы осуществлять долгосрочное планирование двусторонних отношений без влияния внешних вызовов.

Он также убежден, что государствам необходимо укрепить торговые отношения. При этом РФ и РБ уже приступили к реализации проектов в сферах микроэлектроники, станкостроения, авиастроения, судостроения. Однако пока работа движется не так быстро, как хотелось бы.

Ранее 5-tv.ru передавал слова главы РФ Владимира Путина о том, что Россия и Белоруссия тесно взаимодействует в сфере обороны и безопасности и оказывают взаимную поддержку в условиях беспрецедентного внешнего давления.