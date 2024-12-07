Премьер-министр Венгрии также обратил внимание на состояние стран Европы, особенно тех, которые спонсируют киевский режим.

Конфликт на Украине укрепил позиции России в мире, в то время как Киев и поддержавшая его Европа резко ослабели. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан в интервью радиостанции «Кошут».

Политик особо отметил, что бонусы от ослабления союзников по НАТО получили США. После передачи военной техники Киеву европейцы вынуждены заказывать вооружения за океаном. Поэтому именно американцы стали инициаторами конфликта и заинтересованы в его продолжении, подчеркнул Орбан. Когда Европа будет строить новую систему коллективной безопасности, она должна учесть это влияние США.

«Россия изменилась, очень сильно усилившись в этом конфликте. Также изменилась Украина — она очень сильно ослабела. И оказалось, что вся Европа тоже крайне слаба в военном отношении! У нас нет даже техники и боеприпасов, которые могли бы понадобиться в конфликте с русскими, у нас и денег нет на это. Так что все признаки европейской слабости — налицо», — заявил Орбан.

Венгерский премьер выразил надежду, что после инаугурации 20 января Дональд Трамп выполнит обещание и предпримет попытки установить мир.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия не примет западный вариант перемирия на Украине, такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.