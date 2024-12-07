Россия войдет в число стран лидеров по роботизации промышленности

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Этот план надо реализовать за следующие шесть лет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Россия войдет в топ-25 стран по роботизации промышленности. Этот план надо реализовать за следующие шесть лет. Планку установил президент.

В следующем году стартует новый национальный проект «Средства производства и автоматизации». За это время предстоит установить более 100 тысяч роботов на предприятиях. Имеющийся парк нужно увеличить почти в восемь раз.

О том, как объединить усилия всех заинтересованных сторон для достижения цели, сегодня говорили за круглым столом, который прошел по инициативе фракции «Новые люди».

«У нас часто бывает, что одни участники рынка отрасли других не слышат. Сегодня мы увидели, как разные и регулятор, и отрасли все слышат, подхватывают. Многое делается уже в кооперации. Например, „Открытый код“ есть и по железу, и по программному продукту. Мы вместе точно можем больше, чем каждый в своем углу будет ковыряться», — сказал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Ранее 5-tv.ru писал, что в РФ сформированы восемь нацпроектов, которые обеспечат технологическое лидерство страны.

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