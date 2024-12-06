«Счастлива абсолютно»: Лолита рассказала про свое сексуальное влечение

Артистка порекомендовала обратиться к врачу тем, у кого есть проблемы с либидо.

Певица Лолита Милявская рассказала, к кому она испытывает настоящее влечение в 60 лет. Откровением она поделилась в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на вечеринке «Вечерний Звук 2024. Итоги».

Звезда отметила, что у нее давно пропало либидо и она считает это нормальным, учитывая свой возраст. Артистке уже 61 год.

Лолита заявила, что либидо падает только в одном случае — если некого хотеть. Так случилось и у нее. На вопрос, хочет ли она кого-то, звезда ответила прямо, что нет.

«Я хочу только себя и счастлива абсолютно», — отметила певица.

Но если кого-то беспокоит данная проблема, то артистка порекомендовала обратиться к эндокринологу и поправить гормональный фон.

Ранее 5-tv.ru писал, что популярная певица Лолита назвала главный пункт в своем райдере во время гастролей. Требования российской артистки превзошли все ожидания. Как оказалось, Лолите важно меню, которое рекомендовано Пенсионным фондом России.