«Укрепить русский дух в сердцах молодежи»: в Москве прошел вечер бокса в честь героев СВО

Гостем мероприятия стал певец SHAMAN, а бойцы выходили на ринг под музыку симфонического оркестра.

Вечер бокса, посвященный героям специальной военной операции (СВО), прошел 6 декабря в Москве в Международном центре бокса в «Лужниках». Кадры с мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

С приветственным словом выступил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Специальными гостями мероприятия стали певец SHAMAN и патриотическая группа «mk5.45», которая выступила вместе с Московским симфоническим оркестром Moscow City.

На ринге прошло девять поединков в различных весовых категориях.

«Первоначальная идея — укрепить русский в сердцах нашей молодежи. Подчеркнуть героизм ребят, которые сегодня защищают нашу страну, рискуя своей жизнью. Соревнование проходит впервые. Надеюсь, такие соревнования будут проходить каждый год», — сказал президент Федерации бокса Донецкой Народной Республики Армен Саркисян.

После победы один из боксеров заявил, что хочет защищать Родину, а затем подписал контракт прямо на сцене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Московской области состоялось торжественное открытие Аллеи Героев на территории Главного храма Росгвардии.