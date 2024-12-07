«Не хочу никаких достижений»: Шнуров заявил, что ему противно от достигаторов

По словам солиста «Ленинграда», он не мыслит категориями целеполагания.

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров удивил журналистов на презентации «Вечерний Звук 2024. Итоги» от HiFi-стриминга Звук, спросивших о его дальнейших планах и амбициях. Оказалось, несмотря на множество проектов, которыми то и дело удивляет публику артист, никаких амбиций у него и нет. Только свободный творческий полет. Да и стадионы он уже не раз собирал.

«Я не мыслю категориями целеполагания. Вот эти так называемые достигаторы — мне от них противно. Я не хочу никаких достижений, не желаю быть никем, не желаю стать лучшей версией самого себя. Вот это все — это про меня. У меня нет целей, я хочу просто отдыхать», — заявил Шнуров.

Что касается творческого полета, недавно он занес 51-летнего музыканта на одну сцену с представительницей «молодой гвардии», да какой — Инстасамкой. Звезды объединились, и теперь у группировки «Ленинград» новая солистка. В сети появляются новые клипы, а Шнуров возвращается в свет и чаще появляется на светских мероприятиях.

Как рассказывал Сергей Владимирович, ему очень понравилось работать с Инстасамкой. По словам артиста, они с молодой коллегой «совпали энергетически». На вопрос почему для коллаборации была выбрана именно эта исполнительница, Шнуров отшутился, мол, по возрасту подходит.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер «Ленинграда» поделился мнением о творчестве Надежды Кадышевой и новой волне ее популярности.