«Не хочу никаких достижений»: Шнуров заявил, что ему противно от достигаторов

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 38 0

Музыкант Сергей Шнуров заявил об отсутствии целей: Я хочу просто отдыхать

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По словам солиста «Ленинграда», он не мыслит категориями целеполагания.

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров удивил журналистов на презентации «Вечерний Звук 2024. Итоги» от HiFi-стриминга Звук, спросивших о его дальнейших планах и амбициях. Оказалось, несмотря на множество проектов, которыми то и дело удивляет публику артист, никаких амбиций у него и нет. Только свободный творческий полет. Да и стадионы он уже не раз собирал.

«Я не мыслю категориями целеполагания. Вот эти так называемые достигаторы — мне от них противно. Я не хочу никаких достижений, не желаю быть никем, не желаю стать лучшей версией самого себя. Вот это все — это про меня. У меня нет целей, я хочу просто отдыхать», — заявил Шнуров.

Что касается творческого полета, недавно он занес 51-летнего музыканта на одну сцену с представительницей «молодой гвардии», да какой — Инстасамкой. Звезды объединились, и теперь у группировки «Ленинград» новая солистка. В сети появляются новые клипы, а Шнуров возвращается в свет и чаще появляется на светских мероприятиях.

Как рассказывал Сергей Владимирович, ему очень понравилось работать с Инстасамкой. По словам артиста, они с молодой коллегой «совпали энергетически». На вопрос почему для коллаборации была выбрана именно эта исполнительница, Шнуров отшутился, мол, по возрасту подходит.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер «Ленинграда» поделился мнением о творчестве Надежды Кадышевой и новой волне ее популярности.

-4° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.42
-3.96 106.30
-3.48
Прогулка с внутренними демонами: расклад Таро для Весов на 2025 год

Последние новости

7:59
Прогулка с внутренними демонами: расклад Таро для Весов на 2025 год
7:52
Можно остаться совсем лысой? О какой болезни сигнализируют волосы в сливе ванны
7:32
«Молодежь сама выбирает»: Лолита не собирается уступать новому поколению звезд
6:58
«Не хочу никаких достижений»: Шнуров заявил, что ему противно от достигаторов
6:38
Как Шаламе, но лучше: Марк Эйдельштейн сыграет в сериале «Мистер и миссис Смит»
6:20
Конспирология и ветер: церемония открытия Нотр-Дама пройдет внутри собора

Сейчас читают

«Счастлива абсолютно»: Лолита рассказала про свое сексуальное влечение
«Это же прикольно»: Кирилл Туриченко из «Иванушек» регулярно занимается сексом
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год