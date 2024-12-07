Можно остаться совсем лысой? О какой болезни сигнализируют волосы в сливе ванны

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 11 0

Дерматолог Амоафо: выпадение волос может сигнализировать о стригущем лишае

Можно остаться совсем лысой? О какой болезни сигнализируют волосы в сливе ванны

Фото: 5-tv.ru

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Эту инфекцию можно подхватить при походе в сомнительную парикмахерскую или от домашнего любимца.

Многие девушки с длинными волосами сталкивались с такой проблемой — сходила в душ, а весь слив ванны уже плотно забит волосами. Локоны также беспорядочно могут валяться по всей квартире и даже собираться в целые комки.

Порой этот процесс можно отнести к естественным, однако есть и случаи, когда обильное выпадение волос сигнализирует о наличии грибковой инфекции. Об этом рассказала дерматолог Эмма Амоафо, ее цитирует портал «Доктор Питер».

По ее словам, если вы часто сталкиваетесь с такой проблемой, то лучше обратиться к специалисту и сдать анализы на наличие стригущего лишая. Такой недуг несложно подхватить при походе, к примеру, в сомнительную парикмахерскую.

Амоафо назвала еще ряд симптомов, которые являются стопроцентным сигнал к посещению доктора: зуд, шелушение кожи головы, появление красноватых бугорков.

«В противном случае выпадение волос может привести к образованию рубцов, а затем стать постоянным», — отметила эксперт.

Стригущий лишай также может передаваться от животного к человеку. Если у вашего любимца обнаружили это неприятное заболевание, то посетить специалиста необходимо всем, кто с ним контактировал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что определить повышенную температуру можно без градусника по цвету кожи.

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