Можно остаться совсем лысой? О какой болезни сигнализируют волосы в сливе ванны

Эту инфекцию можно подхватить при походе в сомнительную парикмахерскую или от домашнего любимца.

Многие девушки с длинными волосами сталкивались с такой проблемой — сходила в душ, а весь слив ванны уже плотно забит волосами. Локоны также беспорядочно могут валяться по всей квартире и даже собираться в целые комки.

Порой этот процесс можно отнести к естественным, однако есть и случаи, когда обильное выпадение волос сигнализирует о наличии грибковой инфекции. Об этом рассказала дерматолог Эмма Амоафо, ее цитирует портал «Доктор Питер».

По ее словам, если вы часто сталкиваетесь с такой проблемой, то лучше обратиться к специалисту и сдать анализы на наличие стригущего лишая. Такой недуг несложно подхватить при походе, к примеру, в сомнительную парикмахерскую.

Амоафо назвала еще ряд симптомов, которые являются стопроцентным сигнал к посещению доктора: зуд, шелушение кожи головы, появление красноватых бугорков.

«В противном случае выпадение волос может привести к образованию рубцов, а затем стать постоянным», — отметила эксперт.

Стригущий лишай также может передаваться от животного к человеку. Если у вашего любимца обнаружили это неприятное заболевание, то посетить специалиста необходимо всем, кто с ним контактировал.

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