«Я счастлива с тобой, моя любовь»: Бородина выходит замуж в третий раз

Фанаты долго подозревали, что роман телеведущей с блогером Николаем Сердюковым — просто пиар-ход. Но, видимо, ошибались.

Блогер Николай Сердюков сделал предложение телеведущей Ксении Бородиной. Звезда ответила «да». Этой радостной новостью она поделилась в своих социальных сетях.

Ксения Бородина выходит замуж в третий раз. Instagram*/borodylia

«Я каждый день чувствую себя самой любимой и самой лучшей в этом мире. А самое главное, я счастлива с тобой, моя любовь. Спасибо Господу, что он дал мне все испытания в жизни и привел меня к тебе. Я люблю тебя. Сейчас. Сегодня. Завтра и всегда», — подписала трогательные фотографии Бородина.

Пара познакомилась на телепроекте «Последний герой», который звезда «Дома-2» вела. Фанаты подозревали, что ее роман с Сердюковым — просто пиар, однако предложение руки и сердца от блогера развеяло все сомнения.

Впервые Ксения вышла замуж в 2008 году за предпринимателя Юрия Будагова. Брак просуществовал три года, у пары родилась дочь Мария. В 2015 году звезда обручилась с бизнесменом Курбаном Омаровым. У них родилась дочь Теона, однако шесть лет спустя Бородина подала на развод, назвав причиной неверность супруга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная жена Омарова пожаловалась на здоровье и поведение мужа.

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