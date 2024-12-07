Кириенко заявил о важности воспитания патриотизма в детях

Первый замруководителя администрации президента РФ выступил на церемонии награждения III Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания».

Чтобы передать детям патриотизм, необходимо быть самому патриотом. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на церемонии награждения III Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания».

Кириенко отметил, что данную премию смело можно назвать самой честной и искренней, ведь дети всегда голосуют сердцем.

«Самой честной, самой искренней, самой справедливой премией, какая только возможна, потому что дети точно голосуют сердцем — их не обманешь. Это удивительная премия, в которой и номинируют, и голосуют дети. Поэтому ничего более благодарного, искреннего и честного нет», — подчеркнул он.

Кириенко отметил, что количество детей в России, которые гордятся своей страной, сильно выросло, и теперь составляет 96%.

«А количество ребят, которые считают себя патриотами России выросло до 93%», — добавил он.

Кириенко также указал на необходимость правильно передавать подрастающему поколению веру, надежду, убеждения и мечту. По его мнению, чтобы передать детям патриотизм, необходимо самому быть таковым.

Церемония награждения III Всероссийской детской премией «Новая философия воспитания» проходит в рамках одноименного форума, объединяющего 1500 участников.

Претенденты на премию были выдвинуты школьниками, а также студентами средних профессиональных учреждений из числа муниципальных координаторов проекта «Навигаторы детства», советников директоров, педагогов и родителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кириенко вручил премию «Торнадо» родным погибшего на СВО мастера по единоборствам.