«Наша интимная жизнь»: что грозит мошенникам за слив фото Анны Асти

В России за подобные преступления предусмотрено наказание вплоть до тюремного срока.

Злоумышленникам, слившим в публичный доступ личные фото с телефона певицы Анны Асти, может грозить тюремный срок от семи до 15 лет. Об этом заявила адвокат Елена Сенина в беседе с KP.RU.

«Анна Асти явно столкнулась с вымогательством. Это преступление, предусмотренное статьей 163 УК РФ. Причем тут явно групповой характер. За это грозит ответственность от семи до 15 лет лишения свободы», — отметила юрист.

Сенина также уточнила, что в этом случае может подойти и статья о нарушении неприкосновенности частной жизни. Однако преступников, скорее всего, найти уже не получится.

О ситуации со сливом личных фото знаменитость рассказала сама в своем личном блоге. Анна Асти призналась, что с июля их с мужем шантажировали мошенники и вымогали огромные деньги. Она уточнила, что кадры, о которых идет речь, были предназначены только для ее мужа Станислава Юркина и имеют интимный характер.

«Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь», — рассказала подписчикам певица.

В связи с этим Анна Асти выразила надежду на благоразумность людей, призвала уважать приватность их семьи и прекратить распространять ее фото, которые уже попали в публичный доступ. Подписчики поддержали семью.

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