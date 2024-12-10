Актер Борис Щербаков жалуется на боли после операции на челюсти

Народный артист РФ, актер Борис Щербаков жалуется на боли после перенесенной операции не челюсти. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На прошлой неделе стало известно, что 74-летний артист упал на лестничной клетке и почувствовал резкую головную боль. Его экстренно госпитализировали в больницу, где у него диагностировали серьезные травмы головы и лица: проникающее ранение черепа, ушиб головного мозга легкой степени, переломы лба и верхней челюсти, контузия глаза.

Актеру провели репозицию челюсти слева и скрепили спицей. Швы Щербакову снимут через неделю, а спицы — через две, при этом уже сейчас он начал жаловаться на боли.

Щербаков продолжает оставаться под наблюдением медиков, а после выписки его ждет курс реабилитации.

В начале сентября 2024 года 74-летнего Щербакова уже госпитализировали в столичную больницу. Тогда у него диагностировали нестабильную стенокардию. К счастью, тогда все закончилось благополучно, и актера отправили домой на восстановление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонница Бориса Щербакова угрожала облить его жену кислотой.