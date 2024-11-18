Колдовство и кислота: что приходилось терпеть жене Бориса Щербакова

Актер всегда пользовался популярностью среди женщин. Некоторые пытались разлучить его с супругой разными способами.

Поклонница народного артиста РФ Бориса Щербакова угрожала облить его жену Татьяну Бронзову кислотой. Об этом актриса рассказала во время шоу на одном из федеральных каналов.

Быть супругой одного самых красивых мужчин непросто. Всегда кто-то намеревался увести его из семьи. Неоднократно женщины прибегали к помощи потусторонних сил и колдовали, чтобы разрушить пару.

«Написала, что она меня обольет кислотой. Чего там только не было. Я перепугалась очень. И мы на следующий день обратились в милицию», — вспоминала Бронзова.

После этого случая поклонница исчезла. На протяжении многих лет любви Бориса и Татьяны препятствовали многие. Бывало, что и подруги актрисы говорили плохие вещи о ее муже, чтобы настроить пару против друг друга. Но, несмотря на невзгоды, они до сих пор вместе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актер Борис Щербаков опроверг информацию о госпитализации в отделение кардиологии.