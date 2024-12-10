«Личное решение»: какую роль Россия сыграла в спасении Асада

Песков: РФ продолжает широкоформатное сотрудничество с Ближним Востоком
Фото, видео: © РИА Новости/Валерий Шарифулин; 5-tv.ru
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Вместе с семьей сирийский лидер прибыл в Москву в прошлое воскресенье.
Решение президента Сирии Башара Асада сложить свои полномочия — его личное дело. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков сообщил в ходе ежедневного брифинга.
«Мы продолжим этот диалог (со странами Ближнего Востока — Прим. ред.), у нас есть пересечение интересов со многими странами, совпадение интересов с рядом государств региона. У нас весьма широкоформатное сотрудничество осуществляется и торгово-экономическое, и другое, и все эти процессы мы намерены продолжать», — прокомментировал ситуацию Песков.
Он также отметил, что сложить президентские полномочия было «личным решением» Асада, Россия не играла в этом никакой роли.
В воскресенье, 8 декабря, Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул Сирию. По информации МИД РФ, Асад принял решение после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта» в стране и дал указание передать власть мирным путем.
Президент России Владимир Путин принял решение предоставить Асаду политическое убежище, поэтому бывший сирийский лидер с семьей прибыли в Москву.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совбез ООН может опубликовать документ по Сирии в ближайшие дни.
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