«Личное решение»: какую роль Россия сыграла в спасении Асада

Вместе с семьей сирийский лидер прибыл в Москву в прошлое воскресенье.

Решение президента Сирии Башара Асада сложить свои полномочия — его личное дело. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков сообщил в ходе ежедневного брифинга.

«Мы продолжим этот диалог (со странами Ближнего Востока — Прим. ред.), у нас есть пересечение интересов со многими странами, совпадение интересов с рядом государств региона. У нас весьма широкоформатное сотрудничество осуществляется и торгово-экономическое, и другое, и все эти процессы мы намерены продолжать», — прокомментировал ситуацию Песков.

Он также отметил, что сложить президентские полномочия было «личным решением» Асада, Россия не играла в этом никакой роли.

В воскресенье, 8 декабря, Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул Сирию. По информации МИД РФ, Асад принял решение после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта» в стране и дал указание передать власть мирным путем.

Президент России Владимир Путин принял решение предоставить Асаду политическое убежище, поэтому бывший сирийский лидер с семьей прибыли в Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совбез ООН может опубликовать документ по Сирии в ближайшие дни.